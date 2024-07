We Francji tak się promuje magazyny modowe. Naczelna Vogue’a Emanuelle Alt wraz z topowymi modelkami tańczą w rytm hitu lat 80. „Wake Me Up Before You Go-Go” zespołu Wham!

Widać, że w branżowym świecie nastała moda na remake'i światowych hitów muzycznych. Jakiś czas temu pisaliśmy o słynnym teledysku Duran Duran, w którym wystąpiła m.in. Naomi Campbell, czy świątecznych kolędach w wykonaniu aniołków Victoria’s Secret.

Tym razem teledysk utrzymany jest w klimacie lat 80. Oprócz naczelnej magazynu, następczyni Carine Roitfeld, na ujęciach możemy zobaczyć m.in. Anję Rubik w białym t-shircie z napisem „Vogue”.

A wszystko po to by wypromować nową stronę internetową Vogue Paris.

Szał!

