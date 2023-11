5 z 5

Do Marty dotrze, że jej działania naraziły zdrowie i życie niewinnych osób. Konarska wciągnęła bowiem w tę rozgrywkę dzieci oraz żonę Marcina, którzy nigdy nie wyrządzili jej żadnej krzywdy. Kobiecie zrobi się wstyd. Po raz kolejny pójdzie do baru, gdzie cudem uniknie sięgnięcia po kieliszek. Przypomnijmy, że już raz upiła się do nieprzytomności przez to, że spotkała na swojej drodze oprawcę sprzed lat. Marta na szczęście wróci do domu, gdzie będzie na nią czekał przerażony i zmartwiony Olaf. Konarska opowie mu, co przeżyła i zapewni go, że nie chce przerywać terapii, na którą wysłał ją po jej niedawnym incydencie. Marta wyznałmiłość narzeczonemu. Czy w końcu w ich życiu zapanuje spokój? Trzymamy za to kciuki!

2731. odcinek serialu "Na Wspólnej" już 15 sierpnia o godz. 20:10!