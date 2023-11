3 z 4

Joanna Jabłczyńska i Kuba Wesołowski

Pierwszą osobą, która dowie się o przykrym spotkaniu Marty z oprawcą sprzed lat będzie nie Olaf, ale Igor (Kuba Wesołowski)! To właśnie do niego zadzwoni zrozpaczona Konarska. Dziennikarka wyzna, że mężczyzna, który zgwałcił ją w przeszłości, wyszedł z więzienia i jest na wolności! Czy Olaf pozna tajemnicę swojej ukochanej? Mężczyzna znajdzie w internecie wpis Marty, w którym wyznała, że padła ofiarą przemocy seksualnej. Olaf zażąda od niej wyjaśnień. Jednak Marta stwierdzi, że czasem łatwiej napisać coś do setki obcych osób, niż wyznać prawdę bliskiej osobie. Szybko okaże się, że takie myślenie jest błędem. Olafa niebezpiecznie zbliży się bowiem do Marcina Woźniaka... Co wyniknie z ich przyjaźni? Zobacz na następnej stronie!

Zobacz także: Mroczna tajemnica Eli z "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw! Co na to Igor?