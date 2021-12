Na teren zamku  Elżbiety II wtargnął mężczyzna! Chciał zabić królową?

W pierwszy dzień świąt w mediach pojawiły się niepokojące doniesieina dotyczące królowej Elżbiety II. Z relacji brytyjskich służb wynika, że na teren zamku Windsor wtargnął nieznany mężczyzna. Intruz miał być także uzbrojony. Wówczas w rezydencji przebywała monarchini oraz książę Karol i Camilla. Konieczne było zastosowanie środków ostrożności i szybka reakcja policji. Na szczęście podejrzany nie wdarł się do żadnego z budynków.

Co się stało w zamku Windsor i kim jest tajemniczy intruz? Niedawno policja zabezpieczyła nagrania, które mogą posłużyć jako ważny dowód w tej sprawie. W materiale wideo pada stwierdzenia "misja zemsty".

Zatrzymano mężczyznę, który wtargnął na teren zamku królowej Elżbiety II

Do wtargnięcia na teren zamku Windsor doszło 25 grudnia w godzinach porannych. Na posesji zjawił się nieznany młody mężczyzna, który miał być uzbrojony w "broń ofensywną", jak przekazały brytyjskie służby. Niektóre źródła donoszą, że intruz miał przy sobie kuszę. Na szczęście wdarcie się szybko zostało zauważone na monitoringu i natychmiast wezwano policję. Do momentu interwencji mundurowych, podejrzanemu nie udało się wejść do żadnego z budynków. Cały incydent wyglądał jednak bardzo niebezpiecznie.

Około godziny 8:30 mężczyzna został zatrzymany i odwieziony do aresztu. Następnie intruz znalazł się pod opieką medyczną i obecnie jego stan zdrowia badają psychiatrzy. Na szczęście nie pojawiły się żadne informacje o ofiarach tego zajścia. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze przeszukali rodzinny dom podejrzanego. Aktualnie w tej sprawie toczy się śledztwo. Jak przekazały brytyjskie media, jest to 19-latek pochodzący z Southampton.

- Mężczyzna został aresztowany w związku z podejrzeniem naruszenia lub wtargnięcia do chronionego miejsca i posiadaniem broni ofensywnej. Obecnie przebywa w areszcie - przekazała przedstawicielka policji Rebecca Mears.

Najprawdopodobniej zatrzymany 19-latek znalazł się na terenie posiadłości roylasów dzięki drabinie sznurowej. W momencie, gdy nastolatek wdarł się na teren zamku Windsor, w rezydencji przebywała królowa Elżbieta II, książę Karol oraz jego żona. Zazwyczaj Jej Wysokość spędzała wigilię oraz Boże Narodzenie w Sandringham wraz z najbliższymi. Jednak już drugi raz z rzędu musiała odwołać wieloletnią tradycję w związku z pandemią koronawirusa.

Odnaleziono nagranie, na którym mężczyzna potwierdza, że chce zabić królową Elżbietę II

Jak się okazuje, tuż przed tym, jak doszło do incydentu na terenie zamku Windsor, w sieci pojawiło się nagranie, na którym nieznana osoba grozi śmiercią królowej Elżbiecie II. Zamaskowany mężczyzna opublikował materiał wideo w mediach społecznościowych. Autor potwierdza, że chce zabić Jej Wysokość i opowiada o swoim planie, który określił jako "misja zemsty".

- Przepraszam. Przepraszam za to, co zrobiłem i co zrobię. Spróbuję zamordować Elżbietę, królową rodziny królewskiej. To zemsta za tych, którzy zginęli w masakrze Jallianwala Bagh w 1919 roku. To także zemsta za tych, którzy zostali zabici, upokorzeni i dyskryminowani ze względu na swoją rasę... - słychać na nagraniu.

Policja jak dotąd nie potwierdziła, że mężczyzna z nagrania i 19-latek, który wtargnął na terem zamku, to ta sama osoba. Mundurowi jednak wykorzystają materiał wideo podczas śledztwa. Warto przypomnieć, że w 1919 roku w Jallianwala Bagh brytyjscy żołnierze otworzyli ogień do pokojowej manifestacji obywateli pochodzenia indyjskiego. Podczas masakry zginęło od 300 do ponad tysiąca osób. Wielka Brytania do dzisiaj formalnie nie przeprosiła za to wydarzenie.

Trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego zdarzenia, nasi detektywi analizują zabezpieczony materiał video - przekazał rzecznik policji.

Nie po raz pierwszy doszło do próby włamania się do rezydencji królowej Elżbiety II. Do jednej z najbardziej brawurowych doszło w 1982 roku, gdy Michaelowi Faganowi udało się wedrzeć do sypialni Jej Wysokości. Mężczyzna wspiął się po ścianie Pałacu Buckingham, a następnie przeczołgał się do pomieszczenia, w którym spała brytyjska monarchini. Na szczęście nic się jej wtedy nie stało - podobnie jak tym razem.