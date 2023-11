Reklama

W "Na dobre i na złe" ostatnio nie brakowało ciężkich chwil, zwłaszcza w życiu Wiki (Katarzyna Dąbrowska), która straciła swojego ukochanego Adama (Grzegorz Daukszewicz). Krajewski zmarł po tym, jak uratował tonącą Consalidę. Wiki była zrozpaczona i do tej pory jest pogrążona w żałobie. Czy jednak to niedługo się zmieni, a w jej życiu pojawi się nowy mężczyzna, dzięki któremu Wiki odnajdzie miłość i spełnienie? Sprawdźcie, co zdradziła nam Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w rolę Consalidy. Zobaczcie nasze wideo.

Zachęcamy do dyskusji o polskich serialach na naszej grupie na Facebooku - https://www.facebook.com/groups/serialepolskie/

Zobacz: Zmarły Adam WRÓCI do "Na dobre i na złe"! Zobacz, co wydarzy się w nowym odcinku!

Przeczytaj też: Kolejna śmierć w "Na dobre i na złe"?! Dramatyczne chwile w życiu Barta! Czy Julka go uratuje?

Czy w życiu Wiki pojawi się mężczyzna, który zastąpi jej Adama?

Reklama

Wiki już nie będzie samotna?