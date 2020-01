I gdy zrozumie, że dziewczyna doznała podobnego urazu, co Kosa, postanowi ją również włączyć do zespołu!



- Chcę ci zaproponować uczestnictwo w programie, który będzie przygotowywał do eksperymentalnej operacji rdzenia...

- Genialnie!

- Bitwa odbędzie się w przyszłości, ale już od dzisiaj zaczyna się ciężka praca... Musimy być perfekcyjnie przygotowani. Jaka jest twoja decyzja?

- Może być tylko jedna!



- Chcę, żebyś przygotowała plan eksperymentu na podstawie moich materiałów i według moich wskazań… A ja to potem skoryguję. OK? No, to to roboty!