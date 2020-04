"Na dobre i na złe": Falkowicz zostanie ojcem?! Widzi coraz więcej oznak ciąży u Kasi

Już w najbliższą środę, 8 kwietnia o godzinie 20:55, Telewizyjna Dwójka wyemituje kolejny odcinek "Na dobre i na złe". Co tym razem wydarzy się w szpitalu w Leśnej Górze? W premierowej odsłonie hitu TVP znów nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i naprawdę wielkich emocji. W 775 odcinku sporo emocji z pewnością przyniesie nam wątek Begera (Tomasz Ciachorowski), który zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do operacji Kosy (Krzysztof Chudzicki)! Co dokładnie wydarzy się w serialu? Zobaczcie opis i zdjęcia!

Przerażający plan Begera

W najnowszym odcinku "Na dobre i na złe" Bart (Piotr Głowacki) zacznie przygotowania do ostatniej operacji Kosy- zabiegu, który przejdzie do historii medycyny. Beger zrobi jednak wszystko, żeby pokrzyżować jego plany! Najpierw zacznie buntować Kosę sugerując, że profesor chce operować go dla sławy, a nie, by choremu naprawdę pomóc.

- Jest pan przygotowany do eksperymentu. Rozumie pan? Eksperymentu, który nie gwarantuje panu żadnych korzyści... Sądzi pan, że pan wstanie?

- A co pan może wiedzieć…

- No tak, niewiele. Mój brat powiedziałby panu znacznie więcej... gdyby żył.

Później lekarz odwiedzi samego Barta mając nadzieję, że uda mu się wyprowadzić kolegę z równowagi i że profesor popełni w końcu błąd.

- Chciałem się tylko przyjrzeć, jak idą przygotowania…

- Nie może pan pogodzić się z myślą, że nie udało się panu zablokować operacji?

- Której operacji? Tej czy mojego brata?

- Gdybym wtedy popełnił jakikolwiek błąd medyczny, sam bym sobie tego nie darował.

- Czyli, jak rozumiem, już dawno się pan rozgrzeszył?(...) Za dużo pan obiecał mojemu bratu..

Słysząc kolejne oskarżenia, Bart będzie o krok od wybuchu.

- A gdzie pan wtedy był, co? Nie przypominam sobie, żeby wtedy pan zgłaszał swoje wątpliwości... Nie przypominam sobie, żebyśmy się spotkali. Był pan przy bracie? Był pan!?

Godzinę później do Leśnej Góry znów trafi Martyna (Karina Węgiełek) – była ukochana Kosy. Dziewczyna będzie miała problemy z sercem, więc jej lekarzem zostanie właśnie Maks. I gdy odkryje jej tożsamość, od razu to wykorzysta! Kardiolog nie tylko doniesie Kosickiemu o jej chorobie, ale też zagrozi, że ich dziecko trafi do pogotowia opiekuńczego.

- Pana żona jest w szpitalu…

- Martyna? Jest w szpitalu? To nie jest moja żona, to matka mojego dziecka, ale…

- Jest na kardiologii. W skrócie: kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego... Do tego angina, wynik osłabienia... Wyleczymy anginę i zobaczymy, jak będzie. Po zawale, który przeszła, trudno przewidzieć, jak długo będzie w szpitalu...

- A dziecko?

- Pani Martyna wskazała pana jako opiekuna dziecka.

- Mnie? To znaczy?

- Że to pan zajmie się dzieckiem. Szpital to nie pogotowie opiekuńcze. Zrobię, co będę mógł, ale…

W finale doktor Beger dopnie swego, bo przerażony Kosa cofnie zgodę na eksperymentalny zabieg, wbrew radom Barta i pozostałych lekarzy!

- Muszę zająć się moim dzieckiem... Chcę przełożyć operację!

- Jeśli nie zrobimy tego dzisiaj, nie zrobimy nigdy! Jutro komórki gleju, które pobraliśmy i namnażamy, nie będą się nadawały do niczego! Kolejnych nie pobierzemy, bo nie będzie na to zgody komisji - i słusznie, bo to zupełnie pozbawiłoby pana węchu… Drugiej szansy nie będzie!

- Nie pozwolę, żeby moje dziecko trafiło do pogotowia opiekuńczego... Muszę się nim zająć!(...) Zostałem wskazany jako opiekun! Kiedy ja będę leżał jak kłoda, moje dziecko…

- Kosa, zrobimy wszystko, żeby…

- Wszystko, to może być za mało!

Czy profesor – wspierany przez Kazię (Zuzanna Lit) oraz Tadka (Marcin Urbanke) - przekona jednak chorego, by zmienił zdanie?

Za to w finale: pełen emocji wieczór Falkowicza (Michał Żebrowski)! W premierowym odcinku Kasia zrobi kontrolne badania, bo nagle zacznie się źle czuć. A profesor, widząc jej objawy wybuchnie radością i zaprosi ukochaną na romantyczną kolację. Falkowicz będzie podejrzewał, że Kasia, że spodziewa się dziecka. Czy usłyszy od żony radosną wiadomość?

Beger zrobi wszystko, żeby nie odbyła się operacja Kosy.

fot. Artrama

Lekarz oszuka Kosę, żeby tylko nie zgodził się na operację.

fot. Artrama

Co wydarzy się w nowym odcinku "Na dobre i na złe"?