Doktor Sikorka z początku odwiedzi profesora jako pacjentka. Dziewczyna będzie miała tętniaka – i zrobi wszystko, by operował go właśnie „mistrz”. Falkowicz (Michał Żebrowski) jednak odmówi.

- Może ja się niejasno wyraziłem... poprzednie trzy razy. Więc powtórzę, a nawet pokażę!(…) Tętniak tętnicy śledzionowej. Mały… Niegroźny!

- Uciska ogon trzustki! Kiedy się denerwuję, powoduje niekontrolowane wyrzuty insuliny i hipoglikemię! To jest groźne!

- To niech się pani nie denerwuje…

- Pan żartuje?!

- Trudno dostępna lokalizacja – tuż przy dużych naczyniach, wciskający się w miąższ trzustki... Ryzyko operacyjne ogromne!

- Musiałabym zrezygnować z zawodu! Jak pan sobie wyobraża chirurga, który przy stresie omdlewa i odpada od stołu?!

- Ja sobie w ogóle nie wyobrażam pani jako chirurga... Jestem jak najgorszego zdania o pani zdolnościach zawodowych, skoro pani uważa, że to należy operować!