Na co zbiera pieniądze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020? Wiemy!

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przed nami! W całej Polsce, ale zarówno i wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich, zbierane są dziś pieniądze na rzecz fundacji Jurka Owsiaka! Na jaki cel zostaną przekazane? Poznajcie dokładne szczegóły i dowiedzcie się, na co zbierane są pieniądze w tym roku!

WOŚP w tym roku zbiera na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci, potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Wybór tematu Finału to sprawa, nad którą zawsze pochylamy się długo i w szerokim gronie, konsultując z wybitnymi specjalistami z dziedziny medycyny. Temat, który wybraliśmy na 28. Finał dotyczy niezwykle istotnego, a nieco zapomnianego obszaru w polskiej służbie zdrowia. Widzimy to w dziesiątkach próśb o wsparcie, jakie dostajemy ze szpitali w całej Polsce. Mamy nadzieję, że Polacy po raz kolejny nam zaufają i że wspólnie zbierzemy środki, które pozwolą nam poprawić funkcjonowanie w kolejnej dziedzinie polskiej medycyny" – powiedział jakiś czas temu Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP.

Ale to nie wszystko! Zarząd fundacji, w związku z tragicznymi pożarami w Australii, podjął decyzję, że część pieniędzy ze zbiórek będzie przekazana na rzecz walki z żywiołem oraz dla ofiar:

Jesteśmy z Wami i myślimy o Was! Podczas 28. Finału WOŚP będziemy chcieli bardzo, bardzo mocno Was uściskać od wszystkich, którzy razem z nami grają i zwrócić uwagę na Waszą sytuację. Fundacja to miliony Polaków nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Finał to dzień, w którym solidaryzujemy się wszyscy, aby ratować życie i zdrowie polskich dzieci. Chcemy teraz, tę naszą finałową energię przesłać w Waszą stronę. Dziękujemy, że gracie razem z nami i bardzo prosimy Was, aby pieniądze zebrane na miejscu podczas Finału w Australii nie były przekazywane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a zostały przesłane na rzecz działającej u Was organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia ofiar pożarów, z którymi walczycie. Będziecie wiedzieli najlepiej, jak je zagospodarować - czytamy na Facebooku WOŚP!