Na co Magda Boczarska wydała część pieniędzy zarobionych dzięki udziałowi w filmie "Sztuka kochania"? Aktorka w najnowszym wywiadzie dla "Party" wcale nie kryje, że dość sporą sumę wydała na modne ubrania! Do tego samego namawia też reżyserkę, Marię Sadowską. Co i za ile kupiła Magda Boczarska? Będziecie zaskoczeni!

Reklama

Musi zrobić sobie prezent, według feng shui trzeba siebie jakoś wynagrodzić. Ja po raz pierwszy w życiu kupiłam buty i kurtkę za 7 tysięcy złotych, choć jestem bardzo oszczędna.

Zobacz: 5 rzeczy, które odbierają mu ochotę na seks

Co Magda Boczarska kupiła za pieniądze zarobione w "Sztuce kochania"?

Aktorka przyznaje, że z natury jest bardzo oszczędna, ale tym razem postanowiła zaszaleć. Magda Boczarska kupiła sobie buty i kurtkę za 7 tysięcy złotych! Nie ukrywamy, że należała jej się taka nagroda, bo film okazał się prawdziwym sukcesem. Dodatkowo Magda Boczarska fantastycznie zagrała i włożyła mnóstwo pracy, aby zbudować postać Michaliny Wisłockiej.

Widzieliście już film "Sztuka kochania"?

Zobacz także

Zobacz: Dakota Johnson i Woźniak-Starak pokochały romantyczne falbany! Która wybrała ładniejszą suknię?

Magda Boczarska zdradziła, co sobie ostatnio kupiła.

ONS

Gwiazda sprawiła sobie prezent po sukcesie "Sztuki kochania".

Reklama