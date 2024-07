Postanowione. Chociaż córka Anny Muchy nie zdmuchnęła jeszcze z tortu pierwszej świeczki to sławna mama wie już jaki zawód wybierze w przyszłości. Aktorka w rozmowie z "Olivią" pochwaliła się planami na przyszłość dla córki. Nie zależy jej specjalnie na dobrych wynikach w szkole, czy spełnianiu marzeń i talentu małej Stefanii, ale na karierze w show-biznesie.

Mucha zdradziła, że "Stefa" zostanie modelką. Taką decyzję podjęła wspólnie z przyjacielem gejem.

- Mój kolega gej pocieszył mnie, że to jeszcze tylko 17 i pół roku. Zaczęłam się śmiać i odpowiedziałam, że jak dobrze wychowam córkę, mając 13 lat, zostanie modelką i przeprowadzi się do Tokio. Moją największą ambicją jest to, żeby córka została modelką.