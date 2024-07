Anna Mucha już wkrótce urodzi swoje pierwsze dziecko. Aktorka od dawna przygotowuje się do roli matki. Zrezygnowała już z grania w serialach i zawiesiła swoją karierę aktorską. Okazuje się, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że zniknie z ekranu na kilka miesięcy, Mucha chce jak najszybciej wrócić do pracy. Dlatego już teraz zajęła się poszukiwaniem idealnej niani dla nienarodzonej jeszcze pociechy.

- Ania nie chce, by jej dzieckiem opiekował się ktoś obcy. Dlatego zależy jej, aby osoba, którą zatrudni była sprawdzona i zaufana- zdradził informator „Faktu”.

Czyżby Mucha obawiała się, że przez zbyt długi urlop macierzyński może stracić swoją pozycję w show-biznesie?

Reklama