Reklama





Do wykonania makijażu użyto:

Reklama

• Podkład Fixx Creme nr O1 i O3 Kett

• Primer Potion Eden Urban Decay

• Korektor Make Up Atelier Paris

• Puder Lexury Powder Banana Ben Nye

• Kredka do brwi Taupe Artistry

• Czarny żelowy eyeliner MAC

• Cielista kredka Vow Illamasqua

• Brązowy i cielisty cień z paletki Darks Sleek

• Jasny brązowy cień Ckork MAC

• Tusz Extra Volume Prestine no1 Ace of Face

• Bronzer nr 01 Shiseido

• Szminka MelonDrama Smashbox