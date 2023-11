W środę odprawiona zostanie msza święta w intencji 5-letniego Dawida, zamordowanego najprawdopodobniej przez własnego ojca. Poprosiły o nią wychowawczynie z przedszkola, do którego chodził Dawid. Nabożeństwo będzie odprawione o godz. 19 w Parafii Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim. Msza to ich odpowiedź na apel matki Dawida, która poprosiła o modlitwę za syna.

Jak podaje WP.pl, msza odbędzie się w Parafii Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Nieznana jest jeszcze data pogrzebu 5-letniego Dawida. Jego ojciec, Paweł Ż. został pochowany w piątek.

Zwłoki chłopca, którego od 10 lipca poszukiwała policja, zostały odnalezione w sobotę w godzinach popołudniowych w okolicach węzła Pruszków. Policjanci szybko podali informacje, że prawdopodobnie są to zwłoki Dawida, ale oficjalnie zostanie to potwierdzenie dopiero w poniedziałek. Niestety, na początku tygodnia potwierdził się najczarniejszy scenariusz z możliwych. Dawid Ż. został zamordowany najprawdopodobniej przez swojego ojca Pawła Ż., który tuż po makabrycznej zbrodni, pojechał w stronę Grodziska Mazowieckiego, a następnie sam odebrał sobie życie rzucając się pod pociąg.

W poniedziałek została przeprowadzone sekcja zwłok chłopca. Co wykazała? Sekcja zwłok Dawida trwała 5 godzin. Wszystko wskazuje na to, że chłopiec został zamordowany w samochodzie, o czym mogą świadczyć ślady krwi znalezione na jego foteliku samochodowym.

Ojciec Dawida był bardzo zdenerwowany, a sposób porzucenia zwłok może świadczyć o tym, że nie zaplanował wszystkiego dokładnie.

– Na to, że sprawca działał w silnych emocjach, wskazują liczne ślady po uderzeniach ostrym narzędziem na foteliku chłopca. Ojciec, uderzając nożem, często nie trafiał – zdradził informator Se.pl.

- Miejsce ukrycia zwłok wskazuje, że nie była to pieczołowicie zaplanowana zbrodnia. Nie zostało wybrane ze szczególnym pietyzmem. Jest położone bardzo blisko trasy przejazdu i wygodne do podrzucenia zwłok, bo można zrobić to z drogi - mówił młodszy inspektor Andrzej Kawczyński.