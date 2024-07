To już koniec procesu, który toczył się między Czesławem Mozilem a "Solidarnością". Przypomnijmy, sprawa dotyczy wideoklipu do utworu "Nienawidzę cię, Polsko" z albumu "Księga Emigrantów. Tom I" Czesława Mozila. W teledysku Mozil wykorzystał logotyp "Solidarności". W teledysku Mozila pojawił się brodaty emigrant z wpiętymi w klapę bezrękawnika znaczkami: w kształcie orła, z Janem Pawłem II i znakiem "Solidarności". To właśnie o ten słynny znak toczył się spór. Sprawa rozpoczęła się w momencie, gdy Piotr Duda, szef "Solidarności", napisał na Twitterze.

Panie Mozil spotkamy się w sądzie za wykorzystanie bez zgody znaczka 'Solidarności - napisał wówczas Duda.

Proces toczył się o naruszenie dóbr osobistych. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, że znaczek "Solidarności" został użyty w teledysku jako symbol Polski i polskości, a nie logotyp identyfikujący związek zawodowy. Wyrok jest nieprawomocny.

Czesław Mozil wygrał z "Solidarnością".