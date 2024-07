Niedawno pisaliśmy o współpracy Patrici Kazadi z Mattem Pokorą. Obydwoje przez ostatnie tygodnie nagrywali we Francji piosenkę "Wanna Feel You Now", która ma szansę stać się hitem nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Promować utwór ma oczywiście teledysk, do którego duet poszukuje młodych osób interesujących się tańcem, muzyką, jazdą na deskorolce, graffiti lub sportami ekstremalnymi. Może chodzi właśnie o ciebie?

Jeśli Twoje zainteresowania pokrywają się z oczekiwaniami producentów klipu Patricii i Matta przed Tobą szansa udziału w najfajniejszej imprezie tego roku podczas której powstanie teledysk. Reżyserem clipu będzie Bruce Parramore, który znany jest polskiej publiczności jako twórca takich produkcji jak "Kochaj i tańcz” oraz "Tancerze”. Mało?



Dodatkową okazją do świętowania jest fakt, że Matt Pokora zdobył prestiżową nagrodę NJR MUSIC AWARDS 2011 w kategorii "najlepszy francuski wokalista”, pokonując m.in. samego Davida Guette!



Żeby wziąć udział w zabawie wystarczy wysłać swoje zdjęcia lub krótki filmik wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, w których przekonasz EMI Music Polska, dlaczego właśnie ty powinieneś zdobyć zaproszenie na imprezę. Więcej szczegółów na facebook.com/PatriciaKazadi.

