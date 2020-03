Monika Mrozowska pokazała swój brzuch po trzech porodach! Padły ostre słowa...

Monika Mrozowska na swoim Instagramie poruszyła niezwykle ważny temat. Aktorka postanowiła dodać wpis, w którym zaapelowała do internautów, aby zaczęli się wspierać, a nie wzajemnie krytykować w szczególności w kwestii wyglądu.

Obserwatorzy gwiazdy zgadzają się z aktorką. Zobaczcie co dokładnie w niezwykle poruszającym wpisie wyznała Monika Mrozowska.

Zobacz także: Ciężkie chwile w życiu Moniki Mrozowskiej, straciła bardzo bliską osobę

Monika Mrozowska apeluje do fanów

Monika Mrozowska jest szczęśliwą mamą trójki dzieci. Aktorka jednak szybko wróciła do formy po ostatniej ciąży i może się pochwalić naprawdę piękną i szczupłą sylwetką. Ostatni wpis gwiazdy pokazał jednak, że każdy z nas ma prawo na niedoskonałości, bo nikt nie jest w stanie być idealny.

Monika Mrozowska pokazała zdjęcia swojego brzucha po trzech porodach i wystosowała bardzo ważny apel do internautów, a w szczególności do ich damskiej części.

Zazwyczaj nie wrzucam tutaj takich zdjęć, bo ... bo zawsze zastanawiam się, po co niby miałabym to robić? Mówię o zdjęciu drugim i trzecim. Zdjęcie drugie przedstawia mój opuchnięty, zgięty brzuch podczas menstruacji, po 3 dzieci i wycięciu wyrostka . Zdjęcie numer trzy to ten sam brzuch, dalej opuchnięty, ale wyprostowany - zaczęła swój wpis Monika Mrozowska (pisownia oryg.).

W dalszej części postu czytamy, że chociaż aktorka na co dzień zdrowo się odżywia i uprawia sporty, to jednak nie zawsze jej ciało wygląda tak samo.

[...] niektórzy z nas ( niestety głównie dotyczy to kobiet 🤦‍♀️) mają ból d**y i wielki problem z tym, że nie wszystko co się pojawia w mediach społecznościowych przypomina okładki #harpersbazaar czy innego #womanshealth

Ta sprawa w ogóle nie dotyczy mnie. Ćwiczę, jestem aktywna, wklepuje w ciało rozmaite mazidła, zdrowo się odżywiam, nie wpierniczam słodyczy, ale mimo to moje ciało raz wygląda lepiej, a raz gorzej! Raz brzuch jest płaski i podobno nawet widać na nim zarys mięśni, a raz jest spuchnięty, raz skóra jest błyszcząca, napięta i opalona, a innym razem przesuszona i blada... Pomimo, że o siebie dbam i...jestem ZDROWA!

Kolejny fragment wpisu Moniki Mrozowskiej to apel do fanów, by przestali krytykować innych, ponieważ każdy może zareagować na złe słowa w inny sposób. Na jednym nie zrobi to wrażenia, a druga osoba może się kompletnie załamać. Zwłaszcza gdy nie wiemy, czy druga osoba nie zmaga się z poważną chorobą.

Ostatnio moja przyjaciółka usłyszała od swojej znajomej , że na zdjęciach w necie wygląda dużo gorzej i grubiej niż na żywo. Wiecie ile razy ja coś takiego usłyszałam ? Nie jestem w stanie policzyć. Tylko, że niektórzy mają grubszą skórę na krytykę, a innych dotyka do żywego najdrobniejsza wbita szpileczka... Zwłaszcza, gdy ta osoba miała podejrzenie nowotworu, miała operację usunięcia tarczycy i w tej chwili przyjmuje hormony... A mimo to jest aktywna zawodowo, biega, ćwiczy i się nie poddaje, ale... o dawną sylwetkę musi walczyć 10 razy mocniej niż kiedyś... Tylko... właśnie ? Czy MUSI?

Na koniec aktorka zaapelowała, abyśmy nauczyli się wzajemnie wpierać i nie skupiali się w tak dużym stopniu na aspektach związanych z wyglądem, bo nigdy nie wiemy skąd wzięły się nadprogramowe kilogramy u drugiej osoby.

Jestem ostatnią osobą, która powie: „Nic nie rób! Połóż się na kanapie i wpierdzielaj chipsy! Jak się komuś nie podoba Twój gruby tyłek, to jego problem!” Ale często te dodatkowe kilogramy, to spuchnięte ciało, to nie jest nasz wybór! Choroba nie wybiera! Może dotknąć każdego ! Dziewczyny! Powinnyśmy się WSPIERAĆ , a nie sobie dop*****lać 😔 ...

Cały poruszający wpis aktorki przeczytacie poniżej. My zgadzamy się z nim w zupełności! Szanujmy się i wspierajmy wzajemnie! (Kliknij strzałkę w prawo, aby zobaczyć kolejne zdjęcia Moniki Mrozowskiej)

Monika Mrozowska wystosowała ważny apel do fanów. Jej obserwatorzy w pełni zgadzają się z aktorką!