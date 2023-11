Monika Miller w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedziała, jak zapamiętała dzień w którym dowiedziała się o śmierci swojego ojca. Wnuczka Leszka Millera przyznała, że pisała właśnie pracę licencjacką na laptopie, kiedy jej dziadek przyszedł powiedzieć jej o dramatycznych wydarzeniach w domu Leszka Millera juniora.

Wpadłam w histerię, zaczęłam strasznie płakać, tam, na plaży, przy ludziach. A w hotelu zastałam babcię bliską omdlenia, też rozpaczliwie płaczącą. Tylko dziadek był bardziej opanowany. Wzięłam leki uspokajające i dałam je babci. Tego samego dnia wróciliśmy do Polski Nawet nie wiem, jak się spakowaliśmy i jak weszliśmy do samolotu. To wszystko moja pamięć wyparła - powiedziała w rozmowie z Vivą!