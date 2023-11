W Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Uszkodzeń Narządu Ruchu "Anthropos". Jednym z gości honorowych była Monika Kuszyńska.

Kuszyńska na miejscu miała okazję przetestować egzoszkielet.

Pani Monika pierwszy raz od wielu lat mogła stanąć na nogi przy pomocy egzoszkieletu. To był pierwszy trening. Wiadomo, że to niesie za sobą obciążenia siłowe, ale efekt, jaki uzyskała, był niesamowity. To zadowolenie i uśmiech na twarzy, który widzieliśmy w poniedziałek podczas uroczystości otwarcia, utwierdza nas w przekonaniu, że warto to robić dla pacjentów - powiedział w rozmowie z echodnia.eu Grzegorz Gałuszka, dyrektor buskiego ośrodka.