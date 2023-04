Monika Janowska w gorzkim wyznaniu o stalkerce: "Boję się, bo jestem sama w domu"

Robert Janowski i jego żona od 13 lat nękani są przez psychofankę. O problemie małżeństwo mówiło wielokrotnie, jednak teraz temat powrócił. Para w minioną niedzielę, 4 grudnia, wystąpiła w programie "Państwo z państwie", gdzie na antenie Polsatu opowiedzieli o nękającej ich kobiecie, apelując do fanów o pomoc. - Jest pełna nienawiści do mnie - mówiła roztrzęsiona Monika Janowska. Co więcej, okazuje się, że kobieta nawet zamierzała potrącić żonę prezentera. Robert Janowski i jego żona od lat żyją w strachu przed stalkerką Robert Janowski i jego żona Monika od lat mają poważny problem z psychofanką artysty. Małżeństwu udało się nawet wywalczyć sądowy zakaz zbliżania się kobiety, jednak ta nie zamierza stosować do narzuconych przez władze restrykcji i wciąż uporczywie prześladuje artystę i jego ukochaną. Stalkerka nie tylko wysyła byłemu gwiazdorowi TVP erotyczne gadżety, ale też twierdzi, że jest w związku z Robertem Janowskim, wydzwaniając do niego o każdej porze dnia i nocy. - Wydzwania o 2, o 4, o 5 rano. I tak np. przez 20 minut, żeby ci nie dać spać, żeby cię wybudzić. "Misiek, zejdź, Misiek, zejdź. Jesteś tu? Zejdź, czekam" - opisywał Robert Janowski podczas najnowszego występu w programie "Państwo w państwie". - Już mam tego dość, bo to jest coś takiego, jakby jeszcze ktoś z nami tutaj był, z nami żył. Przez 13 lat obok, na co ja nie mam ochoty, nie wyrażam zgody, nie chcę, buntuję się przeciwko temu, a nie mam na to wpływu - dodał. Już w 2016 roku stalkerka Roberta Janowskiego groziła jego żonie śmiercią , pomimo zakazu zbliżania się, kobieta wciąż nęka małżeństwo, a nawet starała się potrącić ukochaną artysty. - Raz chciała rowerem rozpędzonym przejechać moją żonę - wyznał Robert Janowski. Głos zabrała również żona...