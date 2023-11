Dziś Monika Janowska znana jest jako żona Roberta Janowskiego oraz jego menedżerka. Jednak sześć lat temu, została oskarżona przez niektóre media o kradzież. Chociaż wygrała w Polsce proces o ochronę dóbr osobistych a w USA została oczyszczona z zarzutów, mówi, że ten okres w swoim życiu przypłaciła rozstrojem nerwowym. Po raz pierwszy opowiedziała o tym "Fleszowi". Jej słowa są naprawdę mocne.

Monika przyznaje, że przez tamte wydarzenia wciąż jest pod kontrolą lekarza. Nadal bierze też środki antydepresyjne.

A jak zachowali się w tej sytuacji znajomi z showbiznesu?

To jest bardzo dziwny świat. Wszyscy na bankietach się do siebie uśmiechają i zapewniają o wsparciu, a po powrocie do domu odpalasz kompa i zauważasz, że ci sami, przed chwilą pełni współczucia, właśnie zablokowali cię na Fejsie (śmiech). To nawet trochę śmieszne, ale bardziej jednak żałosne. Nie imponuje mi ten świat, więc się z tego śmieję. Prawdziwi przyjaciele byli zawsze i są nadal - mówi Janowska.