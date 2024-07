Kasia Gajewska do wykonania makijażu użyła:

• Podkład Healthy Mix nr 53 Bourjois

• Korektor Lasting Perfection Collection 2000

• Puder Lexury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi Aqua Brow nr 25 Make Up For Ever

• Cień Vanilla MAC

• Brązowy cień Mahogany Bobbi Brown

• Brokatowy cień Sunlight Bobbi Brown

• Kredka Vow Illamasqa

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Połówki rzęs nr 318 Ardell

• Bronzer Bahama Mama The Balm

• Rozświetlacz Shimmer Brick Bobbi Brown

• Różowa szminka dear Diary MAC

• Koralowa Szminka Vegas Volt MAC