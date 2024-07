Jak uczcić to wyjątkowe święto, w którym honorujemy najważniejszego faceta w naszym życiu? Jak okazać Tacie szacunek i miłość? Jak podziękować za wspólne przygody, wyprawy i zabawy z dzieciństwa? Mamy dla was kilka wyjątkowych propozycje na Dzień Ojca 2014.

Zegarek Aztorin Classic od Apart to połączenie eleganckiej prostoty i funkcjonalności. Minimalistyczną tarczę z dodatkową funkcją sekundnika zamknięto w gładką, stalową kopertę. Zegarek wyposażono w szykowny, skórzany pasek, a niespodzianką jest to, że model dostępny jest w kilku opcjach kolorystycznych. A do tego mamy dla was kilka innych męskich gadżetów. Breloki, zawieszki i spinki do mankietów. Idealne na Dzień Ojca!

Zajrzyjcie do naszej galerii z upominkami dla Taty: