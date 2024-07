Corocznym niezbędnikiem na wczesną wiosnę jest krótka kurtka, która będzie idealnym rozwiązaniem na „niepewną” pogodę i może ciekawie urozmaicić stylizację. W nadchodzącym sezonie szczególnie polecamy propozycje w zdecydowanych kolorach. Najczęściej spotykanymi modelami będą niezmiennie ramoneski słynące z wygody i uniwersalności.







Zaletą krótkich kurtek jest to, że można nosić je do wszystkiego, poczynając od dżinsów i t-shirtów, a kończąc na zwiewnych sukienkach i tunikach. W sieciówkach znajdziecie mnóstwo ciekawych propozycji w kilkunastu kolorach i uszytych ze skóry lub jej imitacji, a nawet dżinsu. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie nasze typy.





Tak prezentują się modne kurtki na wiosnę-lato 2013:

Reklama