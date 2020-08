Modne fryzury lato/jesień 2020. Jaw-length bob to najmodniejsza odmiana boba na następny sezon

Jaw-length bob to nowa, bardzo modna fryzura, którą już teraz możecie coraz częściej widzieć na ulicach miast. To odmiana klasycznego boba o bardzo charakterystycznej długości - mniej więcej do linii żuchwy. Kaia Gerber, supermodelka i córka Cindy Crawford, niespodziewanie postawiła na to odważne cięcie i od tamtej pory jest mu wierna. Nic dziwnego! W tej fryzurze wygląda rewelacyjnie - fryzura jaw-length bob dodaje pewności siebie, jest nieco drapieżna, zadziorna i nowoczesna.

To właśnie Kaia Gerber jako jedna z pierwszych gwiazd postawiła na cięcie jaw-length (lub chin-length) bob. Jak widzicie, jaw-length bob w jej przypadku wygląda rewelacyjnie, dodaje lekkości i objętości jej włosom. Jaw-length bob to fryzura kojarząca się również z paryskim szykiem, ale ma też w sobie lekki pazur. I właśnie to w niej kochamy! Ta fryzura dodaje pewności siebie i wręcz krzyczy: "Nie zadzieraj ze mną!"

Jaw-length bob będzie pięknie wyglądać w połączeniu z beach waves. Takie cięcie będzie pięknie wyglądać w połączeniu z delikatnymi rysami twarzami - a twarz Kair Gerber to po prostu ideał!

Jaw-length bob to bardzo romantyczna fryzura. My kochamy ją w wersji blond.

Jeśli myślisz o ścięciu swoich długich włosów, ale boisz się że będziesz źle wyglądać, zdjęcie metamorfozy poniżej powinno cię ostatecznie przekonać. Jaw-length bob doda ci lekkości i świeżości, to bardzo nowoczesne cięcie - zwłaszcza jeśli połączysz je z platynowym blondem lub najmodniejszym odcieniem sezonu lato/jesień 2020 - light ash blonde.

Jaw-lenth bob to fryzura, w której zakochasz się latem. Poczujesz się w niej lekko!

