Modne fryzury jesień 2020. Zamiast 300 zł u fryzjera, wydaj 12 złotych w Rossmannie! To cudo gwarantuje platynowy blond bez rudości

Marzysz o blond włosach i chcesz, żeby kolor na twojej głowie miał zdecydowanie chłodniejszy odcień niż ten "żółty"? Rozjaśniałaś włosy i wiesz, że utrzymanie jego pięknego koloru nie jest wcale takie proste? Doskonale rozumiemy twój ból, dlatego postanowiłyśmy znaleźć produkt w Rossmannie, który zmieni twoje życie! Oto odżywka koloryzująca do włosów blond. Testowałyście już ją?

Odżywka koloryzująca do włosów blond z Rossmanna

Kochasz kolor blond, a teraz zbliżającą się jesienią chciałabyś uzyskać modną platynę, nie wychodząc z domu? Przyda ci się odpowiednia odżywka koloryzująca. Jeśli wcześniej twoje włosy były mocno rozjaśniane, z pewnością mają teraz tendencję do nabierania żółtych tonów. Odżywka w niebieskim odcieniu sprawdzi się po prostu idealnie! Ta od marki Joanna nada twoim włosom chłodne odcienie. Nałóż ją na mokre włosy na 3 minuty, a następnie spłucz. Efekt utrzymuje się na głowie do nawet 4-5 myć! Odżywkę kupicie teraz w Rossmannie za 12,99 zł. Opakowanie wygląda tak:

JOANNA ODŻYWKA DO WŁOSÓW ALLEGRO 10.85 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Wizażanki bardzo chętnie oceniają tę odżywkę do włosów. Opinie na jej temat są różne, ale część dziewczyn naprawdę jest zachwycona efektem:

Zakupiłam tą odżywkę koloryzującą z ciekawości, gdyż jestem blondynką i strasznie żółkną mi włosy. Próbuje wszystkiego. Jeśli chodzi o odżywkę samą jest wspaniała, wygładza włosy nawet na 2 tygodnie. Są nawilżone i zregenerowane. Jeśli chodzi o koloryzacje to na moich zżółkniętych włosach taką odżywkę należy trzymać około 5 minut i co najważniejsze zwalcza te żółte odcienie. To mój na pewno must have od teraz i polecam każdemu ;)

Opakowanie wygodne, mi wystarczyło na 6 aplikacji (mam rzadkie włosy średniej długości), zapach bardzo przyjemny. Największym zaskoczeniem było, że nie tylko efekt był natychmiastowy, trzymałam 15 minut, i kolor widocznie stonowny ale włosy stały się bardziej miękkie i nie było problemu z rozczesaniem. Odżywka poradziła też sobie z efektem zmatowiałych włosów i dodała im nieco blasku.

Co do efektu koloryzacji: Niweluje rude tony, wyrównuje koloryt i przyciemnia włosy, ale też nie jakoś spektakularnie. Jeden, dwa tony to i tak dobry efekt jak na produkt który jest tylko odżywką koloryzującą.

Spróbujecie?