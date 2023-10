To nie jest zwykły powrót do szkoły po wakacyjnej przerwie. To jest come back w wielkim stylu. CCC na tę okazję przygotowało wyjątkową kolekcję, która pozwoli wejść w nowy rok szkolny z przytupem.

Na szkolne uroczystości idealne będą lakierowane baleriny w klasycznej czerni lub w modnym pudrowym różu. W kolekcji Lasocki znajdziemy także skórzane botki w stylu kultowych glanów w wyrazistej czerni lub czerwieni i w kolorach pastelowych. Zadbano o detale: błyszczące aplikacje i kolorowe kokardki.

Kolejnym elementem kolekcji są wygodne, wiązane lub zapinane na rzepy modele w modnym trendzie butów roboczych i botków motocyklowych, do których dołożono klamry i błyszczące ćwieki.

Z kolei Sprandi to cała masa kolorowych butów sportowych – trampki, sneakersy, a nawet klapki na basen. Grube modelowane podeszwy, łączenie różnych faktur, materiałów i kolorów, dynamiczny design, a nawet świecące podeszwy.

W szkole z pewnością przydadzą się także plecaki z dużą ilością praktycznych kieszeni i schowków. Młodsi chętnie wybiorą coś z serii z popularnymi bohaterami Disneya i Marvela, a dziewczynki pikowany plecak w kontrastowym zestawieniu czerni i różu. Dla starszych – ogromny wybór sportowych plecaków renomowanych marek w szerokiej gamie kolorystycznej, zarówno monochromatyczne, jak i z atrakcyjnymi młodzieżowymi wzorami.

Nowa kolekcja Back To School od CCC dostępna jest online oraz w sklepach stacjonarnych. Więcej inspiracji i nowości znajdziecie na Instagramie i Tik Toku CCC.