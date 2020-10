Moda jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska w płaszczu w kratę i hitowych botkach - to hit nadchodzących miesięcy

Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się nową stylizacją, która skradła serce jej fanek! Aktorka znana m.in. z "M jak miłość" postawiła na genialny casualowy look z płaszczem w kratę w roli głównej. Biało-czerwono-granatowy płaszcz od Bizuu (2499 zł) zestawiła z beżowym swetrem, bordowymi sportowymi spodniami i hitowymi botkami od Gianvito Rossi (ok. 2500 zł). Całość wygląda niesamowicie, a co najważniejsze - cała stylizacja jest ultra wygodna. Idealna na spacer z synkiem! Sami zobaczcie!

Zobacz także: Modne płaszcze i botki na jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska postawiła na zestaw idealny!

Małgorzata Kożuchowska postawiła na piękny dwurzędowy płaszcz od Bizuu. Płaszcz ELOISE pokryty ponadczasową kratą, zapinany na złote guziki doskonale prezentuje się z botkami lub kozakami. Ta soczysta w kolory krata ma moc! Płaszcz to niezastąpiony towarzysz jesiennych spacerów. Jest niezwykle ciepły, a dodatkowo dopasowany do sylwetki. Kosztuje 2499 złotych.

Kożuchowska do całości dopasowała czarne botki - to model Gianvito Rossi. Uniwersalne czarne botki na traktorowej podeszwie to wydatek ok. 2500 złotych.