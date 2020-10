Anna Lewandowska doskonale wie co jest modne! Tym razem zachwyciła swoje fanki bardzo elegancką stylizacją, w której główną rolę gra przepiękny, klasyczny płaszcz. Ten krój i kolor, to absolutny must have w szafie każdej kobiety, która kocha modę! Zobaczcie sami.

Zobacz także: Anna Lewandowska ofiarą przestępców! Apeluje: "Proszę zgłaszajcie, że to oszustwo"

Moda jesień 2020. Anna Lewandowska w najmodniejszym płaszczu tej jesieni! Internautki zakochały się w tym modelu!

Anna Lewandowska zdecydowanie należy do grona najlepiej ubranych gwiazd! Jej stylizacje zawsze zwracają uwagę fanek, które często inspirują się stylem trenerki. Ania świetnie wygląda zarówno w wygodnych zestawach, jak i tych bardziej eleganckich. Dzięki temu, że gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, co chwila możemy zobaczyć jej nowe, genialne stylówki. Tym razem oczarowała wszystkich swoim płaszczem!

Ania postawiła na klasyczny, długi płaszcz za kolano, w odcieniu brudnego brązu. Ten model jest teraz absolutnym hitem, dlatego jeżeli jeszcze nie macie w swojej szafie idealnego, jesiennego płaszcza, to koniecznie powinnyście zwrócić uwagę na ten, który ma na sobie trenerka. Zobaczcie same, jak fantastycznie w nim wygląda.

Instagram

Gwiazda zdecydowała się dobrać do niego pozostałe elementy stylizacji w odcieniach czerni - kozaki przed kolano na płaskiej podeszwie, obcisłe jeansy, bluzę, czapkę z daszkiem oraz małą torebkę ze złotym zdobieniem. Fanki Ani są zachwycone jej najnowszym total lookiem - w komentarzach pod postem, pojawiło się mnóstwo komplementów.

- Mega stylówka!😍♥️ - Wow!😍😍😍😍 Fantastyczna stylizacja! - Sportowa elegancja 😍! Pięknie wyglądasz Aniu! - Styl klasa 😊 - 👌płaszcz klasa - piszą fani

A Wam, jak się podoba stylówka gwiazdy? My jesteśmy zachwyceni!

Buty gwiazdy również robią duże wrażenie! Niedawno widzieliśmy w nich trenerkę - wtedy jednak zdecydowała się je połączyć z sukienką.