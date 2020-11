Moda jesień 2020. Agnieszka Kaczorowska w botkach Mohito za nieco ponad 200 zł. Ten model to hit!

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się na swoim Instagramie nowymi zdjęciami z sesji zdjęciowej z jej mężem Maciejem Pelą. Zdjęcia utrzymane są w mocno jesiennej stylistyce, rządzą na niej przede wszystkim kolory ziemi - ciepłe brązy i beże, co widać przede wszystkim nie tylko w kolorach liści naokoło, ale przede wszystkim widać to w stylizacjach Agnieszki Macieja.

Moda jesień 2020. Postaw na beże i brązy jak Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska połączyła piękny jasnobrązowy sweter z białą spódnicą od WarsawBe (model PanterBe, 229 zł) w lamparcie wzory i karmelowymi botkami z Mohito za również 229 zł (aby je zobaczyć, przewiń do trzeciego zdjęcia).

Tutaj botki widać wyraźniej. To one okazały się najważniejszym elementem stylizacji Agnieszki Kaczorowskiej. Takie klasyczne botki powinny znaleźć się w szafie każdej kobiety. Jak widzicie, będą doskonale pasować do większości stylizacji. Możesz je nosić z pięknymi sukienkami lub spódnicami midi, ale również śmiało możesz je zestawić z klasycznymi mom jeans. Możliwości jest wiele!

Agnieszka Kaczorowska postawiła na karmelowe botki z Mohito za 229 złotych. Ten model na niewielkim i stabilnym słupku to idealna propozycja, jeśli lubisz łączyć w swoich lookach wygodę i elegancję. Botki są dostępne w standardowej rozmiarówce - od 36 do 41.