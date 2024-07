Tygodnik "Na Żywo" dotarł do zdjęć na których Agata Młynarska czule całuje się z Maciejem Kaczmarski, znanym i bogatym wrocławski biznesmenem.

Nie odrywali od siebie wzroku - opowiada na łamach gazety świadek ich randki. Od czasu do czasu on dotykał jej dłoni. Był bardzo pewny siebie, wręcz nonszalancki, a jej wyraźnie to imponowało.

Po czułych uściskach para wspólnie weszła do hotelu w którym zatrzymał się Kaczmarski. Czyżby w życiu Młynarskiej nastąpił przełom i prezenterka postanowiła związać się z kimś na stałe? Odkąd rozstała się z Jarosławem Kretem w jej życiu nie było czasu na miłość. Biznesmen według gazety zdaje się być bardzo zainteresowany panią Agatą. Nic dziwnego - Młynarska ostatnio kwitnie!



- Często do niej dzwoni. Dawno nie wiedziałam jej w tak wspaniałym nastroju. Kiedyś żyła tylko pracą, teraz jest zrelaksowana, tryska energią i humorem. - wyznała tygodnikowi koleżanka Młynarskiej.

Trzymamy kciuki.



