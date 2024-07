4 z 5

Dawid Woliński - elegant z polotem

To on namówił Polaków, żeby zamienili krawaty na fantazyjne szale i apaszki. Sam najlepiej czuje się w dżinsach, i to własnego projektu. Teraz projektuje akcesoria do wnętrz. Z powodzeniem!

na zdj. Dawid Woliński