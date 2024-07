Przeżyjmy to jeszcze raz ;) Na wyborach Mistera Polski 2016 (został nim Jan Dratwicki) nie mogło zabraknąć naszej redakcji! Mamy dla Was materiał zza kulis gali - co się działo na czerwonym dywanie tuż przed? Kto robił najwięcej selfie? Zobaczcie nasze wideo!

Podczas gali nasza redakcja przyznała również nagrodę dla Mistera Internautów, którego wybraliście Wy - czytelnicy Party.pl. Dlatego na scenie pojawiliśmy się nieprzypadkowo ;) Oddaliście ponad 353 tysiące głosów, a bezapelacyjnym zwycięzcą został Paweł Poręba.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!

Paweł Poręba Misterem Internautów!

Jan Dratwicki został nowym Misterem Polski 2016.