Wybory Miss Supranational 2016 już 2 grudnia 2016 w telewizji Polsat! Blisko 80 najpiękniejszych kobiet z całego świata na jednej scenie! Która z pań zdobędzie tytuł i koronę Miss Supranational 2016? Z jakiego kraju będzie pochodzić?

Na gali finałowej Miss Supranational 2016, która odbędzie się w Krynicy Zdrój, panie zaprezentują się w sześciu odsłonach: w strojach narodowych, w czarnych sukniach glamour z kolekcji Kamila Hali, kostiumach kąpielowych Self-Collection, strojach sportowych Cardio Bunny, białych sukniach wieczorowych z kolekcji DeVu oraz złotych sukniach, które przywiozły z własnych krajów.

Nowej zwyciężczyni koronę przekaże zeszłoroczna Miss Supranational – Stephania Stegman. Wielkie telewizyjne show z udziałem najpiękniejszych kobiet będzie transmitowała Telewizja POLSAT i zagraniczne stacje telewizyjne do około 100 krajów na świecie. Galę międzynarodowego konkursu piękności poprowadzą Davina Reeves i Ivan Podrez. Nie zabraknie również gwiazd muzycznych. Na scenie zaśpiewają: Michał Szpak, zespół Pectus, Andrzej Cierniewski i duet znany z „Must Be the Music. Tylko Muzyka” - beatboxer Dharni i wokalista K-Leah.

Komu koronę przekaże panująca Miss Supranational 2015 Stephania Stegman z Paragwaju? Czy będzie to piękna reprezentantka Polski – Ewa Mielnicka? Przekonamy się 2 grudnia! Relacja na żywo rozpocznie się o godzinie 20:05 w Telewizji POLSAT.

