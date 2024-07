“Islam to zło” - mówi zdecydowanie Miriam Shaded. Kandydatka do Sejmu z ramienia partii KORWIN jest nie tylko piękna, ale i bardzo wyrazista w poglądach. Zaprezentowała je w wywiadzie dla “Super Expressu”

Demoniczna religia

Miriam Shaded urodziła się w Polsce. Jej mama jest Polką, tata Syryjczykiem. Studiowała teologię ewangelicką, a pracuje w branży informatycznej. Polacy poznali ją, gdy zaangażowała się w pomoc chrześcijańskim uchodźcom z Syrii. Większość wywiadu dla “Super Expressu” zajmuje jednak jej stosunek do islamu:

“Tak, uważam, że to demoniczna religia. Promuje nienawiść”. I dalej: “Islam to nie religia, ale system totalitarny. (…) Islam to nie jest wiara z wyboru człowieka, ale cały system prawny, który wnika w każdą sferę życia. Osoba, która jest muzułmaninem, nie może przestać nim być dobrowolnie. W momencie, kiedy odstępuje od wiary, grozi jej śmierć. Wiara polega na relacji z Bogiem. Tutaj każdy muzułmanin jest zmuszony, by być w tym systemie.

Jej zdaniem, chrześcijanie powinni obawiać się islamu.

Będą nas zabijać

“Mam wiele świadectw chrześcijan z Syrii, którzy mieli muzułmańskich kolegów, chodzili z nimi do szkoły i kiedy wybuchła wojna, zaczęli otrzymywać pogróżki, zalecenia, żeby uciekali” - tłumaczy w SE. “W momencie, kiedy muzułmanie podbijają jakiś teren, obierają na cel chrześcijan. Starają się ich namówić na przyjęcie islamu. Pukają do nich do domów. Gdy do nich wejdą, gwałcą kobiety na oczach braci, mężów i ojców”.

Miriam Shaded, kandydatka na posłankę partii KORWIN

Jej zdaniem, w Polsce nie powinno budować się meczetów, bo jest to symbol podboju. Dlatego Arabia Saudyjska nie przyjmuje uchodźców z Syrii, ale finansuje ich podróż do Europy i budowę meczetów. "To symbol i oznaka, jakie są intencje” - mówi naczelnemu SE.

Piękna kandydatka jest pewna - jak przyjdzie na to czas muzułmanie “na pewno będą” nas zabijać.

