Minimalistyczne tatuaże na wakacje 2020. Oto 7 propozycji nie tylko na pierwszy tatuaż w życiu

Pierwszy tatuaż to poważna sprawa? I tak, i nie. Niektórzy robią go pod wpływem chwili i nie zastanawiają się, na jaki wzór się zdecydować. Inni bardzo poważnie podchodzą do wyboru konkretnego wzoru i miesiącami wybierają swój ideał. Niezależnie od tego, czy należysz do pierwszej czy do drugiej grupy, przygotowaliśmy dla ciebie 7 propozycji, które sprawdzą się idealnie jako twój pierwszy tatuaż.

Jeśli już podjęłaś decyzję i chcesz zrobić sobie swój pierwszy prawdziwy tatuaż, zamiast iść na całość, na początek możesz postawić na coś minimalistycznego, co pozwoli ci się przekonać to sztuki tatuażu i być może w przyszłości dzięki temu zdecydować się na kolejne tatuaże. Jeśli tak jak my kochasz tatuaże i chcesz ozdobić swoje ciało, ale nie jesteś jeszcze przekonana do konkretnego wzoru, zobacz poniżej 7 najpopularniejszych minimalistycznych i bardzo subtelnych tatuaży. Który z nich skradnie twoje serce?

1. Róża to nasza pierwsza propozycja. Może i jest banalna, ale na pewno uniwersalna. Jeśli myślisz o zrobieniu tatuażu, pamiętaj że tatuaż zostanie z tobą na zawsze (chyba, że zdecydujesz się na jego laserowe usunięcie). Wzór powinien być ponadczasowy, a róża właśnie taka jest.

2. A może prosty napis, np. w okolicy żeber? Bardzo popularne są teraz tatuaże wykonane czcionką "Courier".

3. A może postawisz na subtelny tatuaż w formie bransoletki? Możesz go wykonać wokół nadgarstka lub kostki. Wygląda seksownie!

4. Nasza czwarta propozycja to również napis, ale wykonany totalnie inną czcionką - tak jakby był napisany odręcznie. Wygląda bardzo romantycznie!

5. Motywy roślinne są obecnie bardzo popularne. Piękna subtelna gałązka pod piersią wygląda niezwykle seksownie!

6. A teraz coś najprostszego, co tylko możecie sobie wyobrazić - to serce! I tutaj znów chcemy cię przekonać, że czasem banalne tatuaże mogą być piękne i uniwersalne. Serce wykonane na kostce lub na żebrach będzie bardzo subtelne i będziesz mogła je odsłonić tylko kiedy będziesz chciała.

7. Na koniec proponujemy ci nieco większy, ale nadal utrzymany w minimalistycznym tonie wzór. Wykonany pomiędzy piersiami lub na plecach będzie piękną ozdobę. I w tym przypadku również będziesz mogła go odsłonić tylko wtedy, kiedy będziesz tego chciała.