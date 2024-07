Choć w rodzimych stronach, mowa oczywiście o Polsce, wielokrotnie krytykowana to zagranicą robi coraz większą karierę. Eva Minge nie boi się iść pod prąd i nie należy raczej do grona wzajemnej adoracji w którym zrzeszyło się nieformalnie wielu "przodujących" polskich projektantów. Jako jedyna była przedstawicielem Polski na tegorocznym nowojorskim Tygodniu Mody. Zaprezentowała tam swoją kolekcję Pret-a-porter i znowu zyskała uznanie!

Jakiś czas temu informowaliśmy was o zainteresowaniu kolekcją naszej projektantki przez Cheryl Cole. A jak wiadomo - ubrania, które noszą gwiazdy to najlepsza reklama! To dzięki właśnie upodobaniu gwiazd wielkie domy mody odnotowują ogromne zyski. Na New York Fashion Week w kreacji Evy Minge pojawiła się była członkini Destiny's Child, Kelly Rowland. Była pod ogromnym wrażeniem sukienek zaprojektowanych przez Minge.

- Ewa to piękna i drobna kobieta. Projektuje świetne sukienki. Byłam zachwycona jej pokazem, a zwłaszcza koronkowymi kreacjami. Dzisiaj dopiero ją poznałam i teraz wiem, że projektuje tak piękne sukienki, bo sama jest olśniewająca - powiedziała w Polsat News Kelly Rowland.

Takie komplementy z ust znanej na całym świecie celebrytki to jedna z najlepszych rekomendacji. Myślicie, że Minge rzeczywiście czeka wielka, międzynarodowa kariera?