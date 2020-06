Kim jest nowy chłopak Julii Wróblewskiej? Jak aktorka walczy z chorobą? Szczere wyznanie

Okazało się, że problemy emocjonalne Julia Wróblewska miała już jako 7-latka, kiedy zagrała w hicie „Tylko mnie kochaj”. Wtedy jednak jej mama nie bardzo wierzyła, że terapia, na którą została skierowana jej córka, może pomóc. Dziś, po dwóch latach terapii, Julia potrafi już złapać dystans i nie wini za swoją chorobę ani hejterów, ani branży filmowej, ani swoich rodziców.

Zdradza też, że zawsze była nadwrażliwa, w dodatku jest obciążona genetycznie skłonnościami do takich chorób.

"Czeka mnie jeszcze co najmniej sześć lat terapii. Pomału uczę się reagować mniej skrajnie na problematyczne sytuacje. Mówię o tym otwarcie, bo bardzo mi zależy, by promować wiedzę o zdrowiu psychicznym. Chcę, by inni wiedzieli, że nie należy się bać. Jeśli choć jedna osoba w depresji albo z obniżonym nastrojem pójdzie dzięki mnie do psychiatry lub psychologa, będę czuła dumę i ulgę", mówi.