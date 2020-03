Milionerzy: "Czym lub kim jest Bolid"?

Czym lub kim jest Bolid - to pytanie, które padnie w dzisiejszym odcinku "Milionerów", jak podaje TVN24. Znacie prawidłową odpowiedź? Zobaczcie jak brzmi.

Pytanie w "Milionerach": Czym lub kim jest Bolid

Słowo Bolid może mieć dwa znaczenia. Pierwsze to szybki samochód wyścigowy, ale może oznaczać także meteor o znacznych rozmiarach i dużej jasności. Jak zatem brzmiały odpowiedzi do pytania o bolid w środowym odcinku programu "Milionerzy"?

Bolid:

A: ma napęd hipersoniczny,

B: pilnuje ładu prawnego

C: spala się w atmosferze

D: to piaszczysty wał przybrzeżny

To naprawdę trudne i podchwytliwe pytanie, bowiem bolidy wyścigowe nie mają napędu hipersonicznego! Jednak bolid w znaczeniu astronomicznym spala się w atmosferze, zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie jest C - spala się w atmosferze! Wiedzieliście o tym?

Przypomnijmy, że "Milionerzy" emitowani są na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55.