"Milionerzy": "Błyskawiczne zapięcie to?" [pytania i odpowiedzi]

"Błyskawiczne zapięcie to?" to pytanie, które padło w dzisiejszym odcinku „Milionerów”. Znacie prawidłową odpowiedź? Przekonajcie się sami! Z jakimi jeszcze pytaniami zmierzyli się uczestnicy?

Pytanie w „Milionerach”: "Błyskawiczne zapięcie to?"

"Błyskawiczne zapięcie to?"

A. napa

B. haftka

C. zamek

D. guzik

Prawidłowa odpowiedź C.

Każdy elegant wie, że w koszuli wyłogi najpopularniejszego kołnierzyka typu kent są:

A. zwykle w kolorze marynarki

B. zawsze przypięte guzikami

C. długie i wąsko rozstawione

D. w ażurowe wzory

Poprawna odpowiedź to C.

Mawiamy, że nas rozbiera:

A. choroba

B. zdrowie

C. duma

D. uprzedzenie

Poprawna odpowiedź to A.

Zwalić kogoś z nóg bykiem to uderzyć go:

A. pięścią w podbródek

B. głową w brzuch

C. kolanem w krocze

D. łokciem w bok

Poprawna odpowiedź to B.

Musztarda sarepska upamiętnia Sareptę, kolonię pod Carycynem. W jakim kraju?

A. w Stanach Zjednoczonych

B. w Zjednoczonym Królestwie

C. we Francji

D. w Rosji

Poprawna odpowiedź to D.

W wierszu Brzechwy "Psie smutki": "Ten pierwszy jest z tego powowdu, że":

A. nie kupisz se rodowodu

B. nie wolno wchodzić do ogrodu

C. nie dogonisz samochodu

D. szczekanie nie daje dochodu

Poprawna odpowiedź to B.

To syntetyczny zamiennik cukru.

A. stewia

B. aspartam

C. fruktoza

D. lukrecja

Poprawna odpowiedź to B.

Dawniej adwokat diabła, dziś dzięki Janowi Pawłowi II...

A. spiritus movens godziwości

B. promotor sprawiedliwości

C. krzewiciel fair play

D. orędownik zła

Poprawna odpowiedź to D.

Tak zwane nogi ułańskie to te wygięte w kształt litery:

A. X

B. Y

C. O

D. S

Poprawna odpowiedź to C .

Gryzie, choć nie ugryzie.

A. bawełna organiczna

B. jedwab naturalny

C. wełna owcza

D. pies

Poprawna odpowiedź to C.

