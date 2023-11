Sylwia i Mikołaj są zwycięzcami pierwszej edycji "Love Island". Z ich wygraną początkowo wiązało się wiele kontrowersji, ale z czasem okazało się, że mają mnóstwo fanów, którzy kibicują ich związkowi. Para spędza ze sobą każdą wolną chwilę. Mimo wszystko oboje wrócili też do swoich obowiązków. Dzięki popularności zdobytej w reality show otrzymują mnóstwo wiadomości. Mikołaj zdradził w rozmowie z Party.pl, że wiele z nich jest od nieznajomych kobiet. Niektóre z nich określił jako matrymonialne. Co na to Sylwia? Chce wiedzieć, jakie propozycje otrzymuje jej partner?

Reklama

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak tancerka zareagowała na tę informację. Pokazała, że jest zazdrosna o Mikołaja?

EastNews