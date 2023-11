Mikołaj Roznerski z synem na basenie. Przystojny gwiazdor "M jak miłość" z pewnością nie narzeka na brak pracy, jednak zawsze znajdzie czas dla 7-letniego Antka. Aktor już nie raz podkreślał, że pomimo rozstania z mamą chłopca, Martą Juras, robi wszystko, żeby jak naczęściej widywać się z synem.

To mądry, wrażliwy, fajny facet, który jest dla mnie motywacją do działania. Nawet przy dużym obciążeniu pracą, kiedy wieczorem gram przedstawienie, staram się go rano odwieźć do szkoły, żeby choć przez chwilę mieć okazję z nim poprzebywać i porozmawiać. Choć nie mieszkam z jego mamą, to opieką dzielimy się po równo- mówił ostatnio Mikołaj Roznerski.