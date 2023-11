Mikołaj Roznerski należy do niewielkiego grona gwiazd, które bardzo ukrywają swoją prywatność. Dopiero od niedawna aktor aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, na którym jednak rzadko chwali się prywatnymi fotkami. Nie ma szans, by gwiazdor serialu "M jak miłość" pokazał np. swojego synka Antosia. Czasem zdarza się, że Mikołaj Roznerski opublikuje fotkę z ukochaną Adrianą Kalską, ale często robi to, by promować serial, w którym razem z nią gra. Tym razem Mikołaj Roznerski zrobił jednak wyjątek i pokazał zdjęcie ze swoją młodszą siostrą!

Mikołaj Roznerski pokazał zdjęcie z siostrą

Mikołaj Roznerski zdecydował się pokazać swoim fanom na Instagramie młodszą siostrę Agatę. Choć siostra aktora wygląda jak nastolatka, to jest już mężatką. Agata wzięła ślub ze swoim partnerem 23 czerwca 2018 roku i wtedy aktor po raz pierwszy pochwalił się fotografią z siostrą w sukni ślubnej. Zdjęcie jednak już zniknęło z profilu aktora, za to teraz pojawiło się nowe. Mikołaj Roznerski pokazał się z siostrą w polu kukurydzy.

Pieluchy Jej zmieniałem ..???????? a już tak dziewczę urosło ???????? Miłego końca wakacji Państwu ????????????????#siostrzyczka #dumarozpiera@roznel_dzik @bmwwroclaw #dzieci#kukurydzy - napisał aktor.

Co ciekawe, Agata, w przeciwieństwie do Mikołaja, często publikuje z nim zdjęcia. Widać, że młodsza siostra jest wpatrzona w brata i bardzo z niego dumna! Uważacie, że Agata i Mikołaj są podobni do siebie i bez cienia wątpliwości od razu rozpoznalibyście, że są rodzeństwem?

Mikołaj Roznerski najczęściej pokazuje zdjęcia z planów filmów czy seriali

Mikołaj Roznerski najczęściej dzieli się z fanami informacjami o swojej pracy

