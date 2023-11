Mikołaj Roznerski i Piotr Stramowski zagrali razem w nowej produkcji Konrada Maximiliana "Fighter". 19 lipca miała miejsce premiera filmu. Mikołaj Roznerski gra Marka "Pretty Boya" Chmielnickiego, który jest sportowym rywalem głównego bohatera Tomasza Janickiego, w którego wciela się właśnie Piotr Stramowski. O ile patrząc na zdjęcia z filmu i kierując się samym tytułem, możemy mieć pewność, że między bohaterami dochodzi do niejednej walki na pięści, o tyle nie każdy wie, co działo się podczas pracy na planie. A jak się okazuje, momentami było naprawdę gorąco! Mikołaj i Piotr pobili się bowiem, pracując nad produkcją! Zobaczcie, co zdradził nam Mikołaj Roznerski.

Mikołaj Roznerski zdradził nam, co się działo na planie filmu "Fighter"

Mikołaj Roznerski i Piotr Stramowski zagrali razem w filmie