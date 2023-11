Już we wrześniu nowe odcinki "M jak miłość"! Aktorzy, co jakiś czas umieszczają na Instagramie zdjęcia z planu i już teraz wiadomo, że kolejny sezon będzie pełen dramatycznych wydarzeń. Artur nadal będzie na wolności, z jego strony Marcinowi i Izie będzie groziło realne niebezpieczeństwo. Do Grabiny wróci Janek i zostanie postrzelony, a związek Uli i Bartka będzie wisiał na włosku. Party.pl zapytało Mikołaja Roznerskiego, jak potoczą się dalsze losy serialowego Marcina Chodakowskiego. Zobaczcie, co zdradził aktor! Czy nadal będzie z Izą i dziećmi?

Marcin i Iza nadal będą razem?

