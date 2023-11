To jedna z najgorętszych par show-biznesu! Mikołaj Roznerski w rozmowie z „Party” opowiedział jak mu się pracuje z ukochaną, Adrianą Kalską, z którą gra w serialu „M jak Miłość” oraz w dwóch spektaklach. Czy mają gorsze momenty na planie i podczas prób?

– Mam ogromne szczęście, że mogę pracować z osobą, która jest mi bliska. I wbrew temu, co myśli wiele osób, nigdy się nie kłócimy – ani na planie serialu, ani podczas spektaklu w Teatrze 6. Piętro – mówi aktor w rozmowie z „Party”.

Mikołaj ostatnio ma zupełnie inne podejście do życia. Zamiast wypadów na miasto, zdecydowanie woli spokój, aktywność fizyczną i spędzanie czasu ze swoim synem i partnerką. Czy marzy, że kiedyś zbuduje prawdziwy dom rodzinny niekoniecznie w mieście?

– Dążę do tego. Jestem coraz bliżej czterdziestki i czuję, że muszę trochę odsapnąć. Już się w życiu wyszalałem. Mam co prawda tylko 37 lat, ale wcześnie zacząłem (śmiech). Cieszę się z tego, co teraz mam – mówi Mikołaj na łamach „Party”.