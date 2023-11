Reklama

Mało kto spodziewał się, że między nimi jest coś więcej niż zwykła przyjaźń! Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska wcielają się w rolę rozdzielonych kochanków w serialu "M jak miłość". Okazuje się jednak, że poza planem również darzą się gorącym uczuciem. Do tej pory aktorska para unikała wspólnego pojawiania się na oficjalnych imprezach. Wyjątkiem był niedawno zakończony Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska zostali uchwyceni razem pod hotelem Vienna House Amber Baltic. Choć byli nieco speszeni, z uśmiechem pozowali do zdjęć. Jak narodziło się ich uczucie? Co dalej z ich miłością? Dowiesz się tego z naszego wideo!

