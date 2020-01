Mikołaj Krawczyk ściął włosy... na łyso! Szokująca metamorfoza aktora

Tego chyba się nikt nie spodziewał! Po bujnej, czarnej czuprynie Mikołaja Krawczyka nie ma już śladu, bowiem aktor zdecydował się chwycić za nożyczki i obciął się totalnie na łyso! Fani są zszokowani decyzją ich idola i nie mogą uwierzyć w to co zrobił ze swoim wyglądem! Pod najnowszym zdjęciem dodanym przez Mikołaja Krawczyka na Instagramie, pojawiło się wiele komentarzy na ten temat!

Nadszedł Nowy Rok, a co za tym idzie, wiele osób decyduje się na poważne zmiany w swoim życiu. Wygląda na to, że Mikołaj Krawczyk również się na nie zdecydował i przeszedł spektakularną metamorfozę! Jego najnowsze zdjęcie dodane w mediach społecznościowych wywołało wielkie emocje wśród internautów i obserwatorów, bowiem aktor zaprezentował się na nim kompletnie łysy, ale za to z bujną brodą.

Dzieeeeń dobry!!!😀 No i stało się! Nie posłuchałem Żony i Dzieci🤷🏻‍♂️ Mówiłem, że gdy słyszę „nie można” rodzi się we mnie przekora?🤷🏻‍♂️🤣 włosy ścięte-odrosną, a broda zrobiona na cito😎Żarty, żartami, ale jaki to ogromny paradoks szczęśliwych relacji-w zgodzie i dobrze żyje się z drugim człowiekiem dopiero wtedy, gdy w zgodzie i dobrze żyjesz sam ze sobą🤷🏻‍♂️😎 Kochajcie siebie, a w miłości z człowiekiem trwać będziecie - napisał pod zdjęciem Mikołaj Krawczyk.

Na profilu społecznościowym Mikołaja Krawczyka od razu pojawiły się komentarze fanów, którzy chyba jednak woleli aktora w poprzedniej wersji.

- Nieee😂😂 To nie dla Ciebie😂 Wlosy Dodaja Ci Uroku😍 A Teraz 😂💜 - Coś ty zrobił - No nie nie pasuje ta fryzura, a raczej jej brak 😉 - Szalony 😂 ale to chyba nie na serio? 😂

Niemniej jednak pojawiły się także głosy zachwytu nad nowym wyglądem Mikołaja Krawczyka.

- Jak dla mnie rewelacja 🙌 - Uważam ze wyglądasz super 😉👍 - Elegancko :)

Jak widać zdania wśród fanów artysty są podzielone. My uważamy, że do odważnych świat należy i nie mamy nic przeciwko nawet tak odważnym metamorfozom!

A wam jak się podoba? Wolicie Mikołaja w tej czy poprzedniej wersji?

Tak wyglądał Mikołaj Krawczyk przed metamorfozą.