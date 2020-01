Mikołaj Krawczyk niedawno pokazał twarze synów, a teraz chwali się jak spędza z nimi wolny czas. To urocze!

Mikołaj Krawczyk często pokazuje na Instagramie, jak spędza czas z rodziną. Do niedawna były do głównie spacery z córeczką Konstancją, a teraz kiedy dziewczynka jest już większa chce towarzyszyć braciom we wszystkich zabawach. Wolny dzień aktor poświęcił na gry planszowe z synami, szybko okazało się, że Konstancja też chce brać udział... Jak zareagowali chłopcy?

Mikołaj Krawczyk pokazał, jak spędza czas z dziećmi...

Gwiazdor "Pierwszej miłości" często chwali się zdjęciami z aktywnego wypoczynku z synami, a teraz pokazał, że w domu też można się świetnie bawić. Niestety w grze przeszkadzała nieco córka aktora. Tak skomentował jej zachowanie Mikołaj Krawczyk:

Imperatorka zgarnęła całą wygraną😂 A tak serio to przeszkadzała nam non stop😂 Dobrze, że ma czterech, kochanych i wyrozumiałych braci✌🏻😎😀 - napisał Mikołaj Krawczyk na Instagramie.

Aktor tym samym przyznał, że chłopcy przy małej siostrze trenują cierpliwość, ale jak widać wcale im jej nie brakuje. Gwiazdor już kiedyś podkreślał, że dzieci się świetnie dogadują, a teraz dodał w komentarzu:

Już to widać jak cała piątka jest za sobą😀✌🏻

Jaką grę planszową wybrał Mikołaj Krawczyk dla synów?

Widać, że rodzinnie spędzony czas procentuje. A gry planszowe przeżywają swój wielki powrót. Mikołaj Krawczyk razem z dziećmi grają w popularną grę "Milionerzy". Widać, że wszyscy się świetnie bawią, a co więcej poszerzają swoją wiedzę o wiele ciekawostek.

Mikołaj Krawczyk z Sylwią Juszczak.