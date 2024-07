Mikołaj Krawczyk i wakacje? Tak, ale bardzo krótkie. Aktor powiedział w rozmowie z Party.pl, że rzeczywiście pozwolił sobie w tym roku na krótki odpoczynek. Co wtedy robił? Jak przygotowywał się do pracowitego okresu jesienno-zimowego?

Miałem chwilę wakacji, chociaż w tym roku wakacje są bardzo pracowite, i to jest taki okres przygotowawczy do tego, co się będzie działo na jesieni i zimą. Udało mi się odwiedzić moją babcię, staram się moją babcię odwiedzać - powiedział nam Mikołaj Krawczyk.